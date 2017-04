Selge bolig? Dette bør du tenke på!

20.04.2017 - 20:37

I takt med at hvitveisen blomstrer, så blomstrer og gror det godt også i boligmarkedet. Om den berømmelige boblen sprekker, om fart og flyt fortsetter, ja, det menes det mangt om. Uansett utfall, så er det smart å optimalisere objektet som skal ut å friste på et marked hvor styling og detaljer for lengst har satt sitt avtrykk. Hva bør du tenke på før fotografen kommer og ikke minst hvordan bør det se ut på visning? Her er en enkel sjekkliste, rom for rom.

Hall/gang;

Rydd unna alt av yttertøy og sko, men la det gjerne henge igjen en fin jakke og stå igjen et par støvler eller sko. Husk at dette rommet ofte er lite, så det er lurt å holde det enkelt for å ikke begrense rommets faktiske størrelse. Dropp dørmatter og gulvtepper, samt for lavt hengende lamper og kroner i taket, dette er med på å "stykke" opp rommet og gir det motsatte av en luftig effekt.

Ta også ned personlige bilder. For noen er faktisk mer opptatt av å se hvem du er forelder og besteforelder til enn boligen..

Rent fototeknisk så er det lurt å tenke lange, ryddige linjer. Dette gir ro for øyet og rommene oppleves med dette bedre. Altså alt på toppen av skap, de minste pyntegjenstander, puter på toppen av sofaen og magnetene på kjøleskapet bør ryddes unna.

Kabelsalat! Kabler som snor seg som spagetti syns godt på bilder! Ledninger og ledningskrøll bak tv'en, i vindu- og tak, eller fra el-utstyret på kjøkkenbenken, alt bør forsvinne som Houdini.



Foto/styling @bonaturlig

På kjøkkenet anbefaler jeg også alltid å rydde unna elektrisk utstyr, men har du en fin nespresso maskin eller Kitchen Aid`s klassiske, , så kan disse med fordel stå fremme.

Kjøkken er et rom som ofte fremstår litt "flatt" på foto, grunnet dets mange skapflater, så her kan du boltre deg litt mer. Sett frem urter, oljeflasker, frukt ol. Men "don' t go bananas"! Altså gjør det naturlig og smakfullt. Har du en kjøkkenøy, kan du kanskje visualisere frokosttid med et brød på ei fjøl, en tekopp og litt frukt. Eller her med litt kaldt drikke på en varm sommerdag.

Foto/styling @bonaturlig

På bad, så skiller jeg litt på eldre og nyere bad. Skap gjerne spa-stemning på de nyere, med planter, levende lys, eksklusive såper og håndklær. Men om badet er gammelt, så ton det hele heller litt ned. Det er mange bildeeksempler hvor bad fra det glade 70-tall, ser litt malplasserte og forvirret ut i selskap med duftlys - og planter.

Foto/styling @bonaturlig

Når du styler soverommet, så husk på de nevnte linjene også her. Bre dyner flatt på senger, så du slipper bulkete dyner under sengeteppet, samt dekker du med dette madrasskanten og det hele fremstår ryddigere. Rydd unna kleskasser ol. som oppbevares på toppen av skap. Og behold lampene på nattbordet, men rydd unna alarmklokken og avisene.



Foto/styling @bonaturlig

Også må det nevnes at du kan få hjelp! Boligstyling benyttes av mange nå, og det forenkler prosessen for deg. Stylisten tar da med seg alt av utstyr som trengs for at boligen skal vise seg fra sin beste side. Møbler, bilder, puter, blomster ol. Forskjellen og før/etter- effekten er stor!



Foto/styling @bonaturlig

Boligåret har vært eventyrlig og det er definitivt selgers marked fortsatt Trenden er tydelig på at vi gjør mer enn noen gang nå før vi selger, og vi kjøper tjenester for å fremme de objekter som skal selges. I et brennhet boligmarked gjelder det å få din bolig til å fange opmerksomheten til potensielle kjøpere, og det krever litt innsats. Som for øvrig rent økonomisk sett fortsatt synes å være vel verdt det!

Lykke til med salget!

*Alle bilder er fra stylingoppdrag utført av @bonaturlig